Ученый раскрыл секреты долголетия, которые помогут дожить до 120 лет

Вальтер Лонго планирует дожить до очень позднего возраста благодаря тщательно разработанному распорядку дня и здоровым привычкам. Сотни долгожителей, ставших объектом его исследований и интервью, служат для него источником вдохновения.

Многие из долгожителей, которых он изучал, активно физически двигались несколько часов в день. Таким образом, Лонго решил вести активный образ жизни, даже унося свой багаж в аэропорту, вместо пользования лифтом. Об этом пишет Today.

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"Перенос вещей – это то, для чего мы были созданы. Если вы не делаете этого, мышцы становятся слабее, и вы становитесь менее активными, что может привести к проблемам", – отмечает он.

Вальтер Лонго преследует амбициозную цель не только дожить до 100 лет, но и преодолеть эту отметку. Его основным фокусом является диета, которую он рассматривает как фактор для увеличения продолжительности жизни.

Исследователь уделяет особое внимание пискетарианской диете, включающей рыбу и морепродукты вместе с растительной пищей. Большинство белка получает от бобовых культур, таких как нут, чечевица и черная фасоль. В меню Лонго также есть цельнозерновые продукты, овощи и значительное количество оливкового масла. Важной частью рациона являются орехи и черный шоколад с содержанием 85% какао. Он также употребляет один-два бокала вина в неделю.

Доктор Лонго предостерегает от слишком большого количества белка и рекомендует потреблять больше углеводов, содержащихся в овощах и цельнозерновых продуктах. Каждый день он проводит тренировки на велотренажере для поддержки кардио-функций и гуляет по крайней мере по часу. Его подход к жизни включает в себя всевозможные физические активности, помогающие поддерживать тело в хорошей форме.

Лонго советует быть внимательными к потреблению фруктов из-за высокого содержания сахара, и рекомендует ограничить сахар в питании в целом. Кроме того, он подчеркивает важность сохранения низкого уровня сахара в организме.

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