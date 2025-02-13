Украинские АЗС скоро перепишут цены на бензин: к чему готовиться водителям

Ожидается, что в ближайшее время украинские автозаправочные станции могут снизить цены на бензин А-95. По прогнозам, в конце февраля - начале марта стоимость топлива может уменьшиться примерно на 50 копеек за литр. По состоянию на 12 февраля средняя цена бензина на АЗС составляла 56,87 грн/л, что на 1 копейку меньше, чем днем ранее.

О предстоящем снижении цен сообщается в материале delo.ua. Указывается, что автозаправочные станции будут ориентироваться на водителей, которые не используют свои авто зимой, но начинают активно ездить с наступлением первых теплых дней.

"Есть предпосылки для снижения розничных цен на бензин на 50 коп./л. ...Сети постараются перетянуть к себе водителей, снижая цены на стелах, и такого снижения стоит ожидать ближе к марту", – отмечается в сообщении.

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Какая стоимость бензина на украинских АЗС

Согласно информации Консалтинговой группы "А-95", 12 февраля крупные сети АЗС продают бензин по цене от 52,95 до 59,99 грн/л. Самые высокие цены:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,74 грн/л;

SOCAR – 59,49 грн/л.

Наименьшие цены предлагают на заправках "Авантаж 7" – 52,95 грн/л, а также на "Фактор" - 53 грн/л.

Цены на бензин в Украине. Источник: ''Минфин''

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине заметно изменились цены на бензин.

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