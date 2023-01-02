Украинские бойцы затрофеили уникальную вражескую самоходную артиллерийскую пушку 2С9 "Нона" с боекомплектом (видео)

В сети появилось видео, на котором украинский военный показал трофейную САУ 2С9 "Нона", которая после небольшого ремонта сможет вести огонь по бывшим владельцам.

Соответствующий видеоролик опубликовали украинские Telegram-каналы. Локация съемки не сообщается.

Так, на видео украинский военный показал, как выглядит самоходная артиллерийская пушка 120-мм калибра "Нона", которой во время боя сорвало гусеницы. Внутри обнаружился даже боекомплект.

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Что известно о 2С9 "Нона"

Самоходная артиллерийская пушка 2С9 "Нона" – это основная артиллерийская система воздушно-десантных и аэромобильных войск. Даже сейчас это уникальная артиллерийская система, объединяющая в себе свойства орудий разных видов и предназначенная для непосредственной огневой поддержки подразделений воздушно-десантных войск на поле боя.

Гусеничная, бронированная, плавающая, аэротранспортабельная, авиадесантовная парашютным, парашютно-реактивным и посадочным способами. 2С9 "Нона" предназначена для непосредственной огневой поддержки подразделений воздушно-десантных войск на поле боя.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С9 "Нона-С" может быть десантирована с самолетов военно-транспортной авиации типа Ан-12, Ан-22, Ан-70, Ан-124, Ил-76.

Под руководством доктора технических наук Авенира Новожилова конструкторами из ЦНИИ Точного машиностроения, что в подмосковном Климовске, совместно со специалистами известной Мотовилихи в Перми, была создана принципиальная новая 120-мм нарезная пушка 2А51 для непосредственной поддержки сухопутных войск. Это позволило разработать и в 1981 г. взять на вооружение воздушно-десантных войск универсальную артиллерийскую систему 2С9 "Нона", сочетавшую в себе функции пушки, гаубицы и миномета.

Возможности этой пушки позволяют применять ее не только для поражения живой силы и разрушения оборонительных сооружений противника, но и вести борьбу с танками, для чего в боекомплект входят различные патроны, такие как специальные осколочно-фугасные артиллерийские снаряды с готовым нарезом на ведущем пояске. Ими можно вести огонь на дальность до 8,7 км, а их невысокая начальная скорость (367 м/с) позволяет вести стрельбу с большой крутизной траектории.

Важной характеристикой пушки 2С9 "Нона-С" относительно непосредственной поддержки войск на поле боя является ее малейшая дальность стрельбы: для артиллерийского снаряда она составляет 1,7 км, а для мины - 400 м. Поэтому в боекомплект 2С9 могут входить обычные 120-мм миномет мины – осколочно-фугасные, осветительные, дымовые и зажигательные.

Прицельная дальность стрельбы осколочно-фугасной миной – 7,1 км. Это дозволяет осуществлять поддержку собственных войск с огневых позиций конкретно с боевых порядков пехоты. Пушка 2С9 "Нона-С" отлично подходит для непосредственной поддержки войск на поле боя. Как правило, стрельба под углом подъема ствола от −4° до +35° ведется снарядами, а при угле подъема до +80° – минами.

Основной боеприпас для 2С9 "Нона-С" представляет собой сверхмощный осколочно-фугасный снаряд 30Ф49. При его взрыве образуется более 3500 осколков весом 0,5-15 г, разлетающихся со скоростью 1800 м/с. Если детонатор этого снаряда установлен на фугасное действие, то в почве образуется воронка глубиной 2 м и диаметром 5 м. Выстрелы 30Ф49 позволяют "доставать" цели на расстоянии до 8,7 км.

Для борьбы с бронетехникой используются кумулятивные снаряды. Начальная скорость такого снаряда составляет 560 м/с и обеспечивает высокую точность стрельбы на дальность до 1 километра. При этом снаряд способен пробить более 600 мм стальной брони и позволяет эффективно вести борьбу с бронетехникой противника.

Возимый боекомплект состоит из 40 осколочно-фугасных, кумулятивных, зажигательных, дымовых и осветительных выстрелов.

В экипаж машины входит четыре человека: командир, наводчик, заряжающий и механик-водитель.

Характеристики 2С9 "Нона"

Вес: 8,5 т ± 2,5 % (боевая);

Длина: 6 200 мм;

Ширина: 2630 мм;

Высота: 2300 мм;

Броня: алюминиевая, катана, противошаровая;

Главное вооружение: 120-мм гладкоствольная 2А51;

Подвеска: индивидуальная гидропневматическая;

Дорожный просвет: 450-100 мм;

Операционная дальность: 500км (96-116 на плаву);

Скорость: 60 км/ч (9-10 на плаву).

Ранее бойцы Нацгвардии показали фото украинского бронеавтомобиля "Новатор", который уже очень конкурентоспособен на мировой арене, и находится на вооружении НГУ с 2017 года.

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