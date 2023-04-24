Украинские пехотинцы уничтожили БМП-2 оккупантов под Водяным (видео)

Украинские военные продолжают сдерживать нашествие захватчиков в Донецкой области. В частности, защитники Украины уничтожили БМП-2 оккупантов и вражескую штурмовую группу вблизи Водяного.

В бою были ликвидированы по меньшей мере восемь оккупантов. Видео обнародовал нардеп и волонтер Юрий Мысягин в Telegram.

"Русскую БМП-2 и штурмовую группу окончила украинская пехота рядом с н.п. Водяное в Донецкой области", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как вражеский БМП-2 движется по открытой местности. На следующих кадрах украинские военные наносят точный удар, от чего российская техника останавливается, а из нее выпрыгивают захватчики.

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В результате попадания БМП-2 загорелась и взорвалась. Вероятно, произошла детонация боекомплекта.

Точное время и место уничтожения врага не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее спецназовцы с помощью дрона ZELYA взорвали вражеский грузовик вместе с экипажем.

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