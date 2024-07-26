Украинские пенсионеры за чертой бедности: какая на самом деле должна быть минимальная пенсия

Согласно последним данным Минсоца, реальная стоимость жизни для пенсионеров в Украине в июне оценивается в 6016,14 грн. В то же время установленный прожиточный минимум и минимальный размер пенсии составляет лишь 2361 грн. Это означает, что фактический уровень необходимых средств для существования почти в 2,54 раза превышает официально определенную минимальную пенсию.

Поэтому пенсионеры, чей доход не превышает 6016,14 грн, считаются лицами, живущими за порогом бедности. Данные о размере фактического прожиточного минимума подсчитало Министерство финансов. Об этом пишет OBOZ.UA.

Читайте также: Некоторые пенсионеры могут получить разовую денежную помощь

Стоит отметить, что в Украине из 10,2 миллиона пенсионеров, 6,33 миллиона получают пенсию меньше чем 5 тысяч грн. Между тем лишь 3,9 миллиона пенсионеров имеют пенсию более 5 тысяч гривен. Таким образом, около 61,7% пенсионеров получают сумму, которая значительно ниже установленного прожиточного минимума.

Для трудоспособного населения, с учетом обязательных платежей, прожиточный минимум составляет 9170,4 грн. В то же время минимальная заработная плата в размере 8000 грн не обеспечивает возможность оплатить даже базовый набор товаров и услуг. Прожиточный минимум для детей до 6 лет составляет 6341,21 грн, а для детей старше 6 лет - 7925,62 грн.

Таким образом, семья из двух взрослых и двух детей, одна из которых младше 6 лет, а другая старше, должна иметь доход не менее 32 607,63 грн для удовлетворения базовых потребностей без учета расходов на жилье. Если доход семьи ниже этой суммы, она считается живущей за чертой бедности.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!