Как в Украине выросли зарплаты и кто теперь получает более 90 тысяч гривен
В 2025 году средняя заработная плата в Украине выросла до 22 500 грн, что на 18% больше, чем в январе прошлого года.
Такую информацию предоставляют данные популярных сайтов по поиску работы. Подробнее о том, кто получает больше всего, читайте на сайте UAportal.
По официальной информации Министерства экономики, средний уровень заработной платы в Украине составляет 20985 грн, что свидетельствует о росте на 20,3% в течение 2024 года.
Статистические данные на сайтах по поиску работы имеют определенные отличия.
Кто зарабатывает больше всего в Украине
Высокую среднюю зарплату в Украине предлагают управляющим недвижимостью – 75 тысяч гривен в месяц. Эта профессия также показала наибольший рост доходов за год – на 81%.
На втором месте – Fullstack-разработчики, которым в среднем предлагают 72 тысяч гривен.
Третье место занимает должность директора по маркетингу с зарплатой 70 тысяч гривен.
Зарплаты в Киеве
Киев традиционно удерживает первенство по уровню средних зарплат в Украине. Самый высокий доход — около 90 тысяч гривен в месяц — предлагают финансовым директорам.
Топ-менеджеры и директора по маркетингу зарабатывают в среднем 75 тысяч гривен. Руководители отделов продаж получают примерно 70 тысяч гривен.
На других должностях заработки выглядят так:
Кто зарабатывает меньше всего
У самых низких заработных плат в Украине руководители кружков, вахтеры и библиотекари – их средний доход составляет 9 тысяч гривен в месяц.
Раньше мы рассказывали, у кого из украинских специалистов резко повысились зарплаты.
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