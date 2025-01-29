Как в Украине выросли зарплаты и кто теперь получает более 90 тысяч гривен

В 2025 году средняя заработная плата в Украине выросла до 22 500 грн, что на 18% больше, чем в январе прошлого года.

Такую информацию предоставляют данные популярных сайтов по поиску работы. Подробнее о том, кто получает больше всего, читайте на сайте UAportal.

По официальной информации Министерства экономики, средний уровень заработной платы в Украине составляет 20985 грн, что свидетельствует о росте на 20,3% в течение 2024 года.

Статистические данные на сайтах по поиску работы имеют определенные отличия.

Кто зарабатывает больше всего в Украине

Высокую среднюю зарплату в Украине предлагают управляющим недвижимостью – 75 тысяч гривен в месяц. Эта профессия также показала наибольший рост доходов за год – на 81%.

На втором месте – Fullstack-разработчики, которым в среднем предлагают 72 тысяч гривен.

Третье место занимает должность директора по маркетингу с зарплатой 70 тысяч гривен.

Кто получает самую большую зарплату в Украине. Источник: Work.ua

Зарплаты в Киеве

Киев традиционно удерживает первенство по уровню средних зарплат в Украине. Самый высокий доход — около 90 тысяч гривен в месяц — предлагают финансовым директорам.

Топ-менеджеры и директора по маркетингу зарабатывают в среднем 75 тысяч гривен. Руководители отделов продаж получают примерно 70 тысяч гривен.

На других должностях заработки выглядят так:

Кто получает самую большую зарплату в Киеве. Источник: Work.ua

Кто зарабатывает меньше всего

У самых низких заработных плат в Украине руководители кружков, вахтеры и библиотекари – их средний доход составляет 9 тысяч гривен в месяц.

Кто получает наименьшую зарплату в Украине. Источник: Work.ua

Раньше мы рассказывали, у кого из украинских специалистов резко повысились зарплаты.

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