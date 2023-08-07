Украинские военные эффектно уничтожили две САУ и гаубицу оккупантов (видео)

Украинские военные продолжают методически уничтожать вражескую технику на разных участках фронта. В частности, защитники Украины ликвидировали две самоходные артиллерийские установки оккупантов и гаубицу Д-30.

Военную технику обнаружили аэроразведчики 45-й отдельной артиллерийской бригады. Об этом сообщили на странице ОАБр в Facebook.

"Аэроразведка 45 ОАБр обнаружила две САУ 2с1 и гаубицу Д-30, в сотрудничестве с ракетным подразделением цели эффективно отработаны", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть, как ракетное подразделение нанесло точных ударов по технике оккупантов. Также на кадрах видны возгорание и последующие взрывы. Можно предположить, что произошла детонация БК.

Точное время и место уничтожения российских САУ и гаубицы не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, пилоты первой роты БПЛА совместно с расчетом 2-го взвода минометной батареи 1-го ОМБ ЛСР обнаружили и уничтожили склад БК и ГСМ в районе н.п. Зайцево в Донецкой области.

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