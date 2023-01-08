Украинские военные показали, как штурмовали позиции оккупантов возле Бахмута (видео)

Украинские военные из 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины рассказали, как отразили позицию российских оккупантов. Ликвидация врага происходила вблизи Бахмута Донецкой области.

Позиция россиян сейчас занята украинскими воинами. Видео опубликовали на канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

"Поступила команда пойти на штурм вражеских позиций. Мы тремя группами по десять человек вышли на рубежи и начали работать. Дошли до первого окопа и начали работать гранатами... Помогала наша артиллерия... Мы одержали победу, заняли их позиции", – рассказал один из военных.

Видео дня

Отмечается, что штурм позиции россиян происходил днем, что усложняло задачу. В частности, аэроразведкой оккупанты получили информацию о продвижении украинских военных и начали применять артиллерию.

Впрочем, украинским воинам удалось ликвидировать врага и захватить позицию.

Напомним, украинские пограничники захватили опорный пункт россиян под Бахмутом. Ночью оккупанты пытались вернуть позицию, однако наступление отбили.

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