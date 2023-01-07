Украинские военные показали неудачные попытки наступления оккупантов на Бахмут (видео)

Силы обороны Украины продолжают уничтожать российских захватчиков по разным направлениям. Несмотря на то, что враг пытается прорывать оборону, эти наступления остаются неуспешными по некоторым направлениям.

Сводная тактическая группа "Адам" показала свеженькое видео неудачной попытки наступления врага в окрестностях Бахмута. Ролик опубликован в Telegram-канале группы.

"Очень неудачное к*цапское наступление под Бахмутом", – говорится в подписи к видео.

Видео дня

Какая ситуация в Бахмуте

В утренней сводке Генштаба ВСУ 7 января сообщили, что российская армия пытается наступать на Бахмутском направлении. При этом Силы обороны Украины отразили атаки у Белогоровки и Соледара.

Россияне пытаются выйти на границы Донецкой области. За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка Луганской области и Озаряновка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Соль, Первомайское, Марьинка и Победа на Донеч.

Какие потери понес враг с начала полномасштабной войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 07 января 2023 ориентировочно составили:

личного состава – около 110740 (+490) человек ликвидировано,

танков – 3066 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 6125 (+1) ед,

артиллерийских систем – 2062 (+3) ед,

РСЗО – 431 (+0) ед,

средства ПВО – 217 (+2) ед,

самолетов – 285 (+0) ед,

вертолетов – 272 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0),

крылатые ракеты – 723 (+0),

корабли /катера – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4798 (+1) ед,

специальная техника – 182 (+0).

Напомним, что командир батальона "Волат", входящего в состав белорусских добровольцев полка имени Кастуся Калиновского, Ян Мельников записал обращение из Бахмута в Донецкой области. По его словам, наличие белорусов на фронте на стороне Украины показывает, что не все поддерживают власть де-факто президента Александра Лукашенко.

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