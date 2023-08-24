Украинские военные попали дроном в российскую ЗРК 'Тунгуска' на Херсонщине (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику на разных участках фронта. В частности, бои ведутся на временно оккупированной части Херсона.

Бойцы 126-й бригады ТРО поразили российскую зенитную самоходную установку "Тунгуска". Об этом сообщил блоггер и активист Сергей Стерненко.

"126 бригада ТРО приобретенным вами FPV-дроном поразила на Херсонщине российскую зенитную самоходную установку. Вот так работает ваша помощь фронту", – говорится в сообщении.

Читайте также: ВСУ одной гранатой уничтожили склад БК оккупантов (эффектное видео)

На видео можно увидеть, как украинские военные обнаружили ЗРК оккупантов и нанесли удар дроном-камикадзе. На следующих кадрах виден ствол густого дыма.

Видео дня

Точное время и место уничтожения установки "Тунгуска" не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, вблизи Бахмута в Донецкой области минометный расчет бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады на ходу уничтожил российскую боевую машину.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!