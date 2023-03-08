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Украинские военные устроили успешную охоту за двумя российскими танками под Угледаром (видео)

Максим Карпенко

Украинские военные устроили успешную охоту за двумя российскими танками под Угледаром (видео)

Украинские военные под Угледаром Донецкой области успешно уничтожили военную технику оккупантов. Речь идет о двух российских танках Т-80БВ.

Охоту за вражеской техникой устроили бойцы 72-й бригады "Черных Запорожцев". Информация обнародована в Twitter OSINT-аналитика "Osinttechnical".

"Донецкая область, украинские силы из 72-й механизированной бригады травят российский Т-80БВ боеприпасами, сброшенными с беспилотников, в конце концов заставляя экипаж покинуть танк, который затем уничтожают гранатой F1, выпущенной из беспилотника в люк водителя", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, что на одном из танков россияне сделали надпись "Пчела", на другом "Баркас".

Сначала наши военные обнаружили танк в просвете между деревьями, затем сверху бросили снаряд. Когда оккупанты решили изменить диспозицию, по технике прилетела еще одна граната.

Идентичная история произошла и со вторым танком, впрочем, беспилотнику пришлось потратить больше гранат для уничтожения техники врагов.

Напомним, ранее в Луганской области украинские пограничники уничтожили вражеский блиндаж с оккупантами. По предварительным данным, погибли по меньшей мере три врага.

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