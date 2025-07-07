Украинских пенсионеров освободили от важного налога: за что не придется платить в июле

Украинцы, которые находятся на пенсии, пользуются рядом льгот. Одним из таких преимуществ является освобождение от уплаты важного налога.

Так, пенсионеры имеют право не платить налог на землю. Об этом пишет "24 Канал" со ссылкой на ДПС.

Важно отметить, что освобождение от земельного налога возможно только при условии, что участок соответствует установленным лимитам:

до 0,01 гектара – для строительства индивидуальных гаражей;

до 0,12 гектара – для садоводства;

до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;

до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства.

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В зависимости от типа населенного пункта, установлены следующие лимиты для земельных участков, предназначенных для строительства и обслуживания жилых домов:

до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилых домов и хозяйственных построек в селах;

до 0,15 гектара – для этих же целей в селениях городского типа;

до 0,10 гектара – для таких участков в городах.

Какими льготами могут воспользоваться пенсионеры

Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в отдельных видах городского транспорта. Однако эта льгота не касается такси.

Пенсионеры также имеют возможность получать юридические услуги бесплатно или по значительно сниженной цене. Например, они могут воспользоваться профессиональной консультацией. К тому же доступны и другие подобные услуги:

защита прав личности;

защита интересов личности;

представление интересов личности.

Напомним, ранее был назван полный перечень льгот для граждан, которым исполнится 60 лет в 2025 году.

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