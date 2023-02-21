Украинский дрон прицельно сбросил гранату на пытавшихся отстреливаться оккупантов (видео)

В сети показали, как украинские военные с помощью дрона обезвредили сразу несколько оккупантов. Для этого наши бойцы сбросили с беспилотника гранату.

Российские военные пытались отстреливаться от дрона из автоматов. Видео обнародовали на Telegram-канале Supernova+.

На видео можно увидеть, как вблизи окопа лежит раненый оккупант, вокруг которого собрались еще трое россиян. В определенный момент один из врагов поднимает автомат вверх и начинает стрелять в воздух.

Вероятно, россиянин увидел украинский БПЛА и пытался его сбить. Впрочем, операторам удалось прицельно сбросить гранату и попасть в место скопления врага.

Видео дня

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В результате взрыва пострадали все четверо оккупантов. Видно, как они катаются по земле, возможно, получив контузию. Не стоит исключать более серьезные ранения, поскольку граната взорвалась непосредственно у россиян.

В подписи к видео не указано, бойцы которой бригады обезвредили оккупантов и где именно произошла ликвидация врага.

Напомним, ранее бойцы из батальона К-2 ликвидировали военную технику россиян из дрона-камикадзе.

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