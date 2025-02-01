Украинским пенсионерам рассказали, кто может получить выплаты в шестикратном размере

Некоторые украинские пенсионеры имеют возможность получить увеличенную выплату. Речь идет о пенсии, размер которой превышает текущую в шесть раз.

Граждане пожилого возраста, которые планируют выезд за границу на постоянное проживание, имеют право получить пенсию за шесть месяцев вперед. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Согласно статье 51 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", если пенсионер выезжает за границу на постоянное проживание, ему выплачивают пенсию, назначенную в Украине, заранее за шесть месяцев перед отъездом.

Выплату назначают с месяца, следующего за месяцем снятия с учета, по месту постоянного проживания. Ее размер зависит от величины пенсии.

Читайте также: В Украине планируют уменьшить пенсии прокуроров и других чиновников: как это будет работать

Как получить выплату

Чтобы получить пенсионную выплату в шестикратном размере, необходимо подать следующие документы:

заявление по установленной форме;

загранпаспорт гражданина Украины с отметкой о выезде на постоянное проживание за границу;

справку, подтверждающую снятие с регистрации места жительства в Украине.

Такой вид помощи перечисляется органами ПФУ на текущий счет получателя в уполномоченном банке.

Напомним, ранее мы рассказывали, изменятся ли в 2025 году пенсионные выплаты для тех, кто имеет 30 лет трудового стажа.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!