Украинским водителям на заметку: что означает красный плюс на светофоре

Водители в Украине уже привыкли к специальным стрелкам на светофорах. Они позволяют выполнять повороты или двигаться в определенном направлении, даже когда основной сигнал красный.

Несмотря на то, что такое регулирование является общеизвестным, иногда возникают ситуации, когда водители могут неправильно трактовать сигналы. Это может произойти, например, из-за изменения дорожной разметки или необычного расположения светофоров, что приводит к нарушениям или опасным моментам, пишет UAportal со ссылкой на сайт Avtomob.

Так, во многих европейских странах можно встретить нестандартные световые сигналы, отличающиеся от привычных трех цветов. Например, во Франции и Германии существует красный сигнал с символом "греческого креста", что может удивить водителей, привыкших к классической системе. Хотя эти элементы соответствуют правилам дорожного движения, путешественникам стоит заранее ознакомиться с местными особенностями, чтобы избежать путаницы на дороге.

Этот световой сигнал предназначен для водителей, которые поворачивают налево. Когда загорается красный плюс, это указывает на то, что встречная полоса заблокирована красным светом, и водитель может безопасно выполнить поворот, не рискуя столкновением.

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Если сигнал выключен, это означает, что встречные автомобили могут двигаться. В этом случае водитель должен быть особенно внимательным при выполнении маневра.

В больших городах с высокой интенсивностью движения новые типы светофорных сигналов способствуют уменьшению пробок, более быстрому выполнению поворотов и повышению безопасности маневров. Они помогают поддерживать стабильный темп движения транспорта и эффективно регулируют потоки на сложных перекрестках.

Что должны знать украинские водители

Необычный для многих красный плюс может вызвать беспокойство. Однако в странах, где он используется, этот сигнал играет немаловажную роль: дополняет привычную систему светофоров, предоставляя водителям точную информацию в сложных ситуациях. Этот знак не заменяет основные сигналы, а наоборот улучшает их, обеспечивая безопасное выполнение маневров.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине планируют поднять штрафы за "неправильную" парковку.

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