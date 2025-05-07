Украинцам будет значительно сложнее получить водительское удостоверение: какие изменения предлагают в МВД

Получить водительское удостоверение в Украине может стать труднее – Министерство внутренних дел предлагает удлинить промежутки между повторными попытками сдачи практического экзамена. В случае первой неудачи придется ждать 10 дней, после второй – 20, а после третьей и каждой последующей – уже 30 дней.

Об этом идет речь в проекте приказа Министерства внутренних дел, пишет OBOZ.UA. Следует подчеркнуть, что пока это только проект – окончательное решение еще не принято, ведь документ находится на стадии общественного обсуждения и согласования.

Проектом документа предусмотрено увеличение срока между попытками сдать практический экзамен в случае неудачного результата. Если раньше кандидаты могли повторить экзамен уже через несколько дней, то новые условия значительно продлевают период ожидания.

Согласно проекту, после первой неудачной попытки повторная проверка навыков возможна только через 10 дней. В случае второго поражения придется ждать 20 дней, а после третьего провала и каждого последующего – уже 30 дней. Все сроки считаются со дня, следующего после даты предыдущего тестирования.

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По мнению инициаторов, предложенные нововведения должны способствовать повышению уровня подготовки кандидатов в водители и уменьшению количества случайных попыток сдать экзамен "на удачу". В то же время такие изменения усложняют и затягивают процесс получения удостоверения, особенно для тех, кто не смог сдать экзамен с первого или второго раза.

Как свидетельствует официальная статистика МВД, только 16% претендентов успешно проходят практический экзамен с первой попытки. Именно поэтому предложенные меры имеют целью преодолеть проблему низкого уровня подготовки среди будущих водителей. Кроме этого, изменения призваны разгрузить сервисные центры МВД, которые часто работают с чрезмерной нагрузкой из-за большого количества повторных экзаменов.

Вместе с предложенными изменениями могут возникнуть и новые осложнения: увеличение интервалов между попытками сдать экзамен потенциально продлит весь процесс обучения. Это, в свою очередь, может повлечь дополнительные расходы – как на повторные занятия с инструктором, так и на обновление или перерегистрацию необходимых документов.

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