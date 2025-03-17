Украинцам объяснили, как подтвердить трудовой стаж, который был приобретен до 2004 года

Для подтверждения трудового стажа, приобретенного украинцами до 2004 года, необходимо использовать трудовую книжку. Она является главным документом, удостоверяющим наличие такого стажа.

Если трудовая книжка отсутствует, подтвердить трудовой стаж можно с помощью других документов и сведений. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на ПФУ.

Речь идет об информации, содержащейся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, а также о..:

справки;

выписки из приказов;

личные счета и сведения о выдаче заработной платы;

удостоверение;

характеристики;

письменные трудовые договоры;

соглашения с отметками об их исполнении;

другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

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В случае отсутствия документов, подтверждающих трудовой стаж, и невозможности их получения из-за военных действий, стихийных бедствий, аварий, катастроф или других чрезвычайных ситуаций, стаж работы для пенсии определяется на основе свидетельств не менее двух лиц. Эти свидетели должны быть знакомы с заявителем через совместную работу на одном предприятии или в одной организации.

Если документы отсутствуют по другим причинам, трудовой стаж определяется на основе показаний не менее двух лиц, которые знакомы с заявителем по совместной работе и имеют документы, подтверждающие их трудовой стаж за период, относительно которого они подтверждают работу заявителя.

Стоит заметить, что обязательно необходимо предоставить архивную справку об отсутствии данных о работе заявителя.

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Вместе с тем, если в трудовой книжке есть записи о периодах работы до 01.01.2004, содержащие исправления, или информация о работе на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, стаж работы должен быть подтвержден Комиссией по вопросам подтверждения трудового стажа.

Для подтверждения периодов работы на предприятиях, находящихся на временно оккупированных территориях, территориальный орган ПФУ проводит приглашение и опрос свидетелей. Результаты опроса фиксируются в виде Акта опроса свидетеля.

Напомним, ранее мы рассказывали, как быстро узнать свой трудовой стаж.

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