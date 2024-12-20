Украинцам рассказали, как не получить штраф за сбор веток на дрова в лесу

Многие украинцы используют для обогрева своих домов дрова, заготовленные на зиму. В то же время многие хотят знать, разрешено ли собирать ветки в лесу и существуют ли за это штрафы.

Самостоятельно занимаясь заготовкой дров, следует учитывать некоторые нюансы законодательства, информирует UAportal со ссылкой на Северное межрегиональное управление лесного и охотничьего хозяйства. Украинцам запрещено просто так приходить в лес и начинать рубить сухостой или деревья, поваленные ветром.

Чтобы заготавливать дрова, необходимо оформить специальное разрешение - лесорубный билет. Обычно его получают постоянные пользователи лесов, такие как лесохозяйственные предприятия. Именно эти организации занимаются уборкой поваленных деревьев и очисткой леса от захламления.

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Лесорубный или лесной билет является ключевым документом, на основании которого:

осуществляется специальное использование лесных ресурсов;

производится учет платы за пользование лесными ресурсами;

выполняется контроль объемов разрешенной к отпуску древесины и других лесных продуктов;

определяются сроки осуществления лесопользования, транспортировки заготовленной продукции, а также способы и сроки очистки лесосек от порубочных остатков;

ведется учет естественного восстановления леса, подлежащего сохранению.

В соответствии со статьей 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, самовольная вырубка сухостойных деревьев считается незаконной и предусматривает наложение штрафов. В то же время, без получения специальных разрешений, гражданам Украины разрешено собирать:

хвою;

листья;

мелкие веточки;

опавшую кору и тому подобное.

Сотрудники лесного хозяйства также разъяснили, почему нельзя использовать для личных нужд древесину, которая кажется ненужной и просто разлагается в лесу.

Прежде всего, лесозаготовка является опасной деятельностью, которая требует специальных навыков и соблюдения правил безопасности. Поэтому, если позволить обычным людям самостоятельно заготавливать дрова, возникает вопрос: кто будет отвечать в случае травм или несчастных случаев?

Также следует учитывать, что не все ответственно относятся к процессу сбора дров. Иногда под предлогом сбора сухостоя незаконно вывозят только что срубленные деревья. Поэтому необходимость в определенном контроле остается актуальной.

Напомним, ранее юрист рассказал, можно ли спилить ветки соседского дерева, если они растут над вашим участком.

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