Украинцам рассказали, какие доходы не учитываются при назначении субсидии
Домохозяйство, члены которого имеют недостаточный совокупный доход для самостоятельной оплаты коммунальных услуг, может претендовать на субсидию. При этом учитываются далеко не все виды денежных поступлений.
Детали, связанные с неучетом отдельных видов доходов, касаются четко определенных финансовых поступлений. Об этом пишет UAportal, ссылаясь на ПФУ.
Какие "доходы" не учитываются:
- Национальный кэшбэк;
- доход от депозитов;
- бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота;
- зимняя еПидтрымка;
- денежная помощь, что предоставляется малообеспеченным;
- средства полученные от благотворителей;
- выплата вместо "пакета малыша";
- помощь на погребение и так далее.
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"При этом в среднемесячный совокупный доход не включается государственная социальная помощь, для назначения которой исчисляется совокупный доход. Размер жилищной субсидии на оплату ЖКУ, приобретение твердого топлива и сжиженного газа не учитывается в среднемесячный доход", – отмечается в сообщении ПФУ.
Кроме того, не учитываются алименты, которые были уплачены или получены, при условии наличия соответствующих документальных подтверждений.
Напомним, ранее мы рассказывали, кому повысят субсидию с 1 января и как подать заявку на ее получение.
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