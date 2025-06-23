Украинцам с июля начнут выплачивать по 4500 грн: кто сможет получить

Правительство объявило о запуске новой инициативы для граждан Украины. Уже в июле отдельные категории населения смогут рассчитывать на существенную финансовую поддержку от государства.

Так, начиная с 1 июля 2025 года в Украине внедряют пилотную программу денежной помощи для социально незащищенных групп. Инициатива предусматривает базовую социальную выплату, которая заменит несколько существующих видов помощи. Об этом пишет "24 Канала" со ссылкой на постановление Кабмина №371.

В июле начнется внедрение программы для следующих групп населения:

малообеспеченные семьи;

многодетные семьи;

одинокие родители;

дети, чьи родители не платят алименты или находятся в неизвестном месте.

Кроме того, начиная с 1 октября к участию в программе присоединятся и другие категории уязвимого населения.

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Как получить финансовую поддержку от государства

Подать заявку на базовую социальную поддержку возможно одним из двух путей:

лично, обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

онлайн – через мобильное приложение "Дія".

Отметим, что помощь предоставляется на шестимесячный период с возможностью продления. Средства будут поступать на банковский счет того члена семьи, который оформил обращение.

Напомним, ранее мы рассказывали, что с июля социальные выплаты будут выплачиваться Пенсионным фондом.

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