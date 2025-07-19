Украинцев начали штрафовать за орехи: где их сбор запрещен

Летом и осенью украинцы часто отправляются в лес за грибами, ягодами и орехами. Однако не на всех территориях разрешается такой сбор. Попав в лесную зону, где это запрещено, можно получить административное наказание.

Согласно статье 70 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за незаконный сбор дикорастущих плодов предусмотрена ответственность. Об этом пишет сайт "Главред".

В 2025 году украинское законодательство запрещает незаконный сбор плодов, грибов, ягод или орехов в лесах, где это не разрешено или требует специального разрешения – лесного билета. Нарушение этих требований влечет за собой штраф.

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Штрафы за нарушение следующие:

для обычных граждан – от 17 до 51 гривны (1–3 необлагаемых минимума);

для должностных лиц – от 51 до 119 гривен (3–7 тысяч рублей).

Отметим, что в 2025 году базовый необлагаемый минимум составляет 17 гривен.

Кроме нарушения территории, штраф может быть наложен также за невыполнение сроков сбора, например, начало сезона до разрешенного времени.

Поэтому сбор природных даров в лесах следует осуществлять в соответствии с установленными правилами, иначе это может привести к штрафу в несколько десятков гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько придется заплатить за незаконный сбор грибов в 2025 году.

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