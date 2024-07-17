Украинцы могут вернуть часть денег, потраченных на коммунальные платежи

Один из украинских банков предложил украинцам вернуть часть средств, которые они тратят на оплату коммунальных услуг. Акция завершается 18 июля 2024 года, поэтому есть время успеть воспользоваться предложением.

Для того чтобы получить кэшбек от средств, потраченных на коммуналку, нужно зарегистрироваться в приложении Приват24. Финучреждение предлагает кэшбек 3% в "Привет" в случае оплаты с кредитных средств картами ПриватБанка.

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Согласно программе, вы можете получить кэшбек в размере 3%, но не более 300 гривен в месяц с учетом НДФЛ.

Кто может принять участие?

Клиенты Приватбанка с ИНН в возрасте от 18 лет, оплачивающие коммунальные услуги карточками "Универсальная" / "Универсальная Gold" или премиальной через приложение "Приват24"

Как получить кэшбек?

Зарегистрируйтесь по предложению:

В приложении "Приват24"

На email или Viber

На странице акции

Оплатите коммуналку через меню "Платежи" в "Приват24" из кредитных средств карты "Универсальная" / "Универсальная Gold" или премиальной. Получите кэшбек 3% на карту.

Важно: акция действует только на оплату коммунальных услуг, осуществляемых по кредитным средствам. Максимальная сумма кэшбека в месяц составляет 300 грн. Кэшбек начисляется в течение 7 дней после оплаты.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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