Умер легендарный французский актер Ален Делон, который поддерживал украинцев и читал Шевченко

Умер известный французский актер Ален Делон, которому было 88 лет. Обладатель почетной Пальмовой ветви Каннского кинофестиваля Делон был известен своей поддержкой Украины. В 2019 году он пережил инсульт.

О деталях смерти актера и чем он запомнился, рассказывает команда UAportal.

Подробности смерти Алена Делона

По информации СМИ, актер скончался в своем доме во Франции, окруженный детьми и близкими. В настоящее время дата похорон и причина смерти не уточняются, однако в заявлении семьи говорится, что Делон ушел из жизни "мирно". Семья обращается к общественности с просьбой уважать их право на конфиденциальность в этот трудный момент.

Чем известен Ален Делон

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года. Когда ему было три года, его родители развелись. В 14 лет его исключили из пансиона, где он учился, и мать вместе с отчимом решили, что он станет колбасником. Однако в 17 лет Ален захотел стать летчиком, но пропустил набор.

Вместо этого, Делон вступил в парашютно-десантные войска морской пехоты и отправился на войну в Индокитае. После службы он вернулся в Париж, где пытался найти себя в разных профессиях, в частности работал официантом, но вскоре решил посвятить свою жизнь кинематографу.

Несмотря на первоначально сложный путь, Ален Делон стал всемирно известной звездой кино. Его первым фильмом стала картина "Когда в дело вступает женщина". Впоследствии он получил признание в таких фильмах, как "Кристина", "На ярком солнце", "Мосье Кляйн", "Леопард", "Бассейн", "Самурай" и "Астерикс на Олимпийских играх".

Читайте также: У Кейт Миддлтон диагностировали рак

У актера не было официального актерского образования, но учился мастерству прямо на съемочной площадке. Его природная харизма и мастерство сделали его иконой мирового кино.

Ален Делон был отцом четырех детей и имел несколько длительных отношений, хотя только один раз был официально женат на Наталье Делон (Франсин Канова), которая умерла в 2021 году.

Помимо своих кинематографических достижений Делон был активным сторонником Украины. Он открыто осудил войну и декламировал стихи Тараса Шевченко. Президент Украины Владимир Зеленский наградил его орденом "За заслуги".

В 2019 году Делон стал обладателем почетной Золотой пальмовой ветви за вклад в кинематограф на Каннском кинофестивале. Ален Делон снискал популярность благодаря ролям в таких фильмах — Рокко и его братья, На ярком солнце, Самурай, Двое в городе, Зорро, Возвращение Казановы, Бассейн и многих других.

Напомним, ранее мы рассказывали о смерти звезды сериала "Район Беверли-Гиллз" Шеннен Догерти, долгое время сражавшейся с раком.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!