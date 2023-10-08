rus
Українська
Общество

Умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко (фото)

Былим Елена

Умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко (фото)

Умерла известная народная артистка Украины Нина Матвиенко. Об этой трагической новости сообщила ее дочь Антонина Матвиенко в своем Инстаграм.

"Мама умерла", – написала она и добавила фотографию, на которой изображена артистка с цветами.

Умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко (фото)

Биография Нины Матвиенко

Народная артистка Украины, лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко, Герой Украины.

Детство и юность

Нина Матвиенко родилась 10 октября 1947 в селе Неделище Емильчинского района Житомирской области. Она была самой молодой из пяти детей в семье. Отец Нины, Митрофан Матвиенко, был колхозником, а мать, Мария Матвиенко – домохозяйкой.

Нина любила петь с детства. Она частенько выступала на школьных концертах и конкурсах.

Карьера

После окончания музыкального училища Нина Матвиенко работала в Житомирском областном народном хоре им. Григория Веревки. В 1968 году она стала солисткой хора.

В 1978 году Нине Матвиенко было присвоено звание заслуженной артистки Украины. В 1985 году она стала народной артисткой Украины.

Нина Матвиенко – исполнительница украинских народных песен, а также автор песен. Она поет в разных жанрах, от народной песни до авторской песни.

Певица гастролировала по всему миру, выступая в США, Канаде, Европе, Азии.

Умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко (фото)
Умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко (фото)
Умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко (фото)
Умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко (фото)
Умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко (фото)

Личная жизнь

Нина Матвиенко была замужем за Петром Гончаром, музыкантом и композитором.  

Награды и награды

  • Заслуженная артистка Украины (1978)
  • Народная артистка Украины (1985)
  • Государственная премия Украины имени Тараса Шевченко (1988)
  • Герой Украины (2007)
  • Орден князя Ярослава Мудрого V степени (2013)
  • Орден князя Ярослава Мудрого IV степени (2017)
  • Орден князя Ярослава Мудрого III степени (2022)

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Общество