Умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко (фото)

Умерла известная народная артистка Украины Нина Матвиенко. Об этой трагической новости сообщила ее дочь Антонина Матвиенко в своем Инстаграм.

"Мама умерла", – написала она и добавила фотографию, на которой изображена артистка с цветами.

Биография Нины Матвиенко

Народная артистка Украины, лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко, Герой Украины.

Детство и юность

Нина Матвиенко родилась 10 октября 1947 в селе Неделище Емильчинского района Житомирской области. Она была самой молодой из пяти детей в семье. Отец Нины, Митрофан Матвиенко, был колхозником, а мать, Мария Матвиенко – домохозяйкой.

Нина любила петь с детства. Она частенько выступала на школьных концертах и конкурсах.

Карьера

После окончания музыкального училища Нина Матвиенко работала в Житомирском областном народном хоре им. Григория Веревки. В 1968 году она стала солисткой хора.

В 1978 году Нине Матвиенко было присвоено звание заслуженной артистки Украины. В 1985 году она стала народной артисткой Украины.

Нина Матвиенко – исполнительница украинских народных песен, а также автор песен. Она поет в разных жанрах, от народной песни до авторской песни.

Певица гастролировала по всему миру, выступая в США, Канаде, Европе, Азии.

Личная жизнь

Нина Матвиенко была замужем за Петром Гончаром, музыкантом и композитором.

Награды и награды

Заслуженная артистка Украины (1978)

Народная артистка Украины (1985)

Государственная премия Украины имени Тараса Шевченко (1988)

Герой Украины (2007)

Орден князя Ярослава Мудрого V степени (2013)

Орден князя Ярослава Мудрого IV степени (2017)

Орден князя Ярослава Мудрого III степени (2022)

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