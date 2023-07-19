Универсальное средство для очистки всего дома: вам понадобится кофе и ацетон

Ощущение чистоты в доме – очень приятное. Как быстро и эффективно навести порядок в квартире с помощью двух простых ингредиентов?

Это необычный, но очень эффективный способ очистки, демонстрирующий такую же эффективность, как и дорогие магазинные химические средства. Компоненты, необходимые для приготовления этого средства, дешевые

Як зробити універсальний засіб для очищення дому – як впоратися з важкими забрудненнями – засіб для прибирання з кави та ацетону

и есть в каждом доме.

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Как приготовить средство для очистки

Возьмите одну столовую ложку кофе, четыре столовых ложки горячей воды, две столовых ложки жидкости для снятия лака с ацетоном и четыре столовых ложки жидкого моющего средства для посуды. Перемешайте полученную смесь и перелейте ее в распылитель. Распылите средство на раковину, смеситель, унитаз, ванную и грязную посуду. Средство прекрасно удаляет налет, жир, известняковые отложения и любую другую грязь.

Напомним, мы уже писали, как правильно чистить ковер.

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