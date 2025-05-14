Уровень доверия среди украинцев к Зеленскому вырос: результаты опроса КМИС

В мае 2025 года уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому вырос до 74%, тогда как 22% респондентов заявили, что не доверяют главе государства. снизилась с 28% до 22%. Таким образом, баланс доверия-недоверия улучшился с +41% до +52%.

Социологи отмечают, что во всех регионах Украины большинство населения демонстрирует доверие к президенту. (КМИС) 2-12 мая.

"Все регионы демонстрируют преимущественно положительное отношение к главе государства. Больше всего выделяется Восток, где доверие ниже, но все равно большинство респондентов — 60% — поддерживают президента."

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Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием случайной выборки мобильных номеров. В исследовании приняли участие 1010 совершеннолетних респондентов, проживающих на подконтрольной правительству территории Украины.

В выборку не входили жители оккупированных территорий и выехавшие за границу граждане после 24 февраля 2022 года. Однако часть опрошенных — это внутренне перемещенные лица.

Статистическая погрешность (при стандартных условиях и с учетом дизайн-эффекта 1,3):

не превышает 4,1% для показателей близких к 50%,

3,5% - для 25%,

2,5% - для 10%,

1,8% - для 5%.

Социологи также отмечают, что в условиях войны к формальной погрешности добавляется возможность систематических отклонений.

Напомним, мы уже писали, сколько граждан Украины выступает против выборов до завершения боевых действий.

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