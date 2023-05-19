Урожай вас удивит: как сделать действенное удобрение для крыжовника из сметаны

Крыжовник – неприхотливое растение, которое все же нуждается в хорошей подкормке. Правильный уход за ним гарантирует вам большой урожай, а мы подскажем вам вариант подкормки, которая не только позволит вам собрать много ягод, но и защитит растение от болезней.

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Рецепт действенного удобрения для крыжовника

Возьмите 5 г сметаны, литр сыворотки, столовую ложку меда и 10 г дрожжей. Смешайте все составляющие и разбавьте водой так, чтобы получилось 10 литров раствора. Оставьте бродить на неделю, после чего можете поливать крыжовник.

Не забывайте и об органических удобрениях (навозе или компосте), добавляйте его дважды за цикл развития растения. Это обеспечит крыжовник необходимым количеством питательных веществ.

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Напомним, мы уже писали, можно ли поливать комнатные растения минеральной водой.

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