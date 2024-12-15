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Усик назвал пятёрку лучших боксёров мира на сегодняшний день.

Анастасия Крыщук

Усик назвал пятёрку лучших боксёров мира на сегодняшний день.
Александр Усик поделился своим списком. Источник: https://www.instagram.com/usykaa

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, украинец Александр Усик поделился своим списком лучших боксёров современности. Примечательно, что в число выбранных спортсменов вошли его бывшие соперники – Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.

По словам Усика, его топ-5 боксёров выглядит так:

  1. Теренс Кроуфорд – американский чемпион, известный своим техническим стилем и универсальностью.
  2. Сауль "Канело" Альварес – мексиканский боксёр, доминирующий в нескольких весовых категориях.
  3. Энтони Джошуа – британский супертяж, с которым Усик встречался дважды и оба раза победил.
  4. Тайсон Фьюри – британский чемпион, которого Усик одолел в их первом бою за звание абсолютного чемпиона.
  5. Наоя Иноуэ – японский "Монстр", впечатляющий своей скоростью и мощью.

Стоит отметить, что выбор Усика отражает его уважение к боксёрам, которые добились значительных успехов в различных весовых категориях и на разных этапах своей карьеры.

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