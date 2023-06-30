В аэропорту Кишинева иностранец открыл стрельбу, нападающий может быть вагнеровцем (видео)

В аэропорту столицы Молдовы Кишиневу раздались выстрелы. Об этом в пятницу 30 июня сообщила полиция страны.

Сотрудникам аэропорта пришлось эвакуировать пассажиров. В аэропорту Кишинева было прекращено авиасообщение и отменен прием прибывающих рейсов.

Местные СМИ пишут, что один из пассажиров открыл стрельбу в аэропорту Кишинева из-за того, что его не пустили в страну. По неподтвержденным данным, в результате стрельбы пострадал сотрудник пограничной полиции.

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После стрельбы злоумышленник забаррикадировался в одном из помещений аэропорта. Людей из здания эвакуировали.

По данным издания pulsmedia.md, стрелок является гражданином РФ, прибывшим в Кишинев рейсом из Турции. Отмечается, что первым стрелял пограничник, вторым – охранник аэропорта, якобы пытавшегося обезоружить нападающего.

Полицейский погиб, а в случае с охранником одни источники говорят, что он в тяжелом состоянии, другие – что он уже мог умереть.

"Злоумышленник, вероятно, военный, возможно, из группы наемников Вагнера. Наши источники сообщают, что в полицейского стреляли из собственного пистолета, который у него отобрал нападающий. Последний забаррикадировался бы в комнате в аэропорту, и спецслужбы готовятся взять его штурмом", – пишет издание.

Мужчина, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, обезврежен, ранен, сообщили в МВД Молдовы.

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