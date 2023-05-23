В Белгороде снова бой: в России заявили о новой атаке 'ДРГ' на область и 'глубокую обеспокоенность'

Во вторник, 23 мая, россияне заявили о новой атаке ДРГ на Белгородскую область, а именно на КПП Козинка. По информации, небольшие группы "украинских диверсантов" наступают на Козинку со стороны границы и вступают в бой с российскими силовиками. Кроме того, россияне сообщают о "дронах-разведчиках, которые запускает ВСУ".

В легионе "Свобода России" сообщили, что вместе с членами "Русского добровольческого корпуса" продолжают освобождение Белгородской области. Как сообщает Deep State, боями охвачено уже более 30 квадратных километров, а серая серая зона на интерактивной карте достигает площади в 31,07 кв. км.

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''Произошла смелая атака сил "РДК" и Легиона "Свобода России" на враждебные позиции у Грайворона. Это можно считать ответом на рейд на село в Черниговской области. Проукраинские силы зафиксированы в Глотово и Козинке. Ситуация на карте фиксирует ситуацию по состоянию на середину дня", – сообщают в Deep State.

По сообщениям издания "РБК-Украина", ссылающегося на источники в украинской разведке, из-за ситуации на границе в Белгородской области РФ хочет перебросить туда дополнительные войска. Имеются в виду и российские бойцы, которые сейчас находятся на территории Украины

"В настоящее время принимается решение о возможном перемещении подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии (постоянный пункт дислокации Валуйки, Белгородская область) из района боевых действий (Макеевка, Площанка Луганской области) в Белгородскую область", - заявили источники.

Также представители легиона "Свобода России" сообщили, что российская армия "ничего не смогла противопоставить группе патриотов-добровольцев", которые взяли в руки оружие и не побоялись "в открытое пойти против режима".

Учитывая, что РФ бросила всю армию на войну с Украиной, резервов для реагирования на военные кризисы у нее нет.

"РФ абсолютно не защищена. В Белгородской области паника, частично идет организованная эвакуация, но в основном происходит стихийный побег", – заявили представители легиона.

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По сообщениям пропагандистского издания RT, в Белгородской области "фактически отселены" жители девяти населенных пунктов, включая город Грайворон, сообщил Гладков. Эвакуированных жителей пограничных сел размещают в санаториях, школах и гостиницах Белгородской области.

"Зачистка территории от последствий вторжения диверсантов продолжается. Фактически отселены жители Грайворона, Новостройки, Горьковского, Безымянно, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено", – сообщил губернатор Гладков.

Напомним, с 22 мая продолжаются бои на границе Белгородской области. Там ввели режим "контртеррористической операции".

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