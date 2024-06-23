В Белгородской области Силы обороны Украины поразили пункт управления оккупантов
Силы обороны Украины добились значительного успеха, поразив пункт управления мотострелкового полка в населенном пункте Нехотевка, что в Белгородской области.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в Фейсбуке.
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Согласно сообщению, воздушные силы Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли точечный удар по враждебному объекту. В результате боевой операции зафиксировано несколько взрывов, что свидетельствует об успешном поражении цели.
"Воздушные силы Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага, который располагался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области РФ", — говорится в сообщении Генштаба.
Отмечается, что операция была проведена с высокой точностью, что позволило добиться желаемого результата. "Цель успешно поражена", – подчеркнули в Генштабе.
По данным Генштаба, потери россиян на войне саном на 23 июня 2024 года составили:
- личного состава – 534360 (+1270)
- танков – 8019 (+10),
- боевых бронированных машин – 15398 (+15),
- артиллерийских систем – 14195 (+61),
- РСЗО – 1108 (+2),
- средства ПВО – 863 (+2),
- самолетов – 359,
- вертолетов – 326,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11355 (+50),
- крылатые ракеты – 2321 (+13),
- корабли /катера – 28,
- подводные лодки – 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 19248 (+44),
- специальная техника – 2377 (+8).
На днях, напомним, пограничники под Бахмутом уничтожили две гаубицы и РЭБ русской армии.
А в Донецкой области вблизи Новомихайловки Донецкой области бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады остановили наступление вражеских сил, взорвав их военную технику дронами.
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