В Белгородской области Силы обороны Украины поразили пункт управления оккупантов

Силы обороны Украины добились значительного успеха, поразив пункт управления мотострелкового полка в населенном пункте Нехотевка, что в Белгородской области.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в Фейсбуке.

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Согласно сообщению, воздушные силы Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли точечный удар по враждебному объекту. В результате боевой операции зафиксировано несколько взрывов, что свидетельствует об успешном поражении цели.

"Воздушные силы Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага, который располагался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области РФ", — говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что операция была проведена с высокой точностью, что позволило добиться желаемого результата. "Цель успешно поражена", – подчеркнули в Генштабе.

По данным Генштаба, потери россиян на войне саном на 23 июня 2024 года составили:

личного состава – 534360 (+1270)

танков – 8019 (+10),

боевых бронированных машин – 15398 (+15),

артиллерийских систем – 14195 (+61),

РСЗО – 1108 (+2),

средства ПВО – 863 (+2),

самолетов – 359,

вертолетов – 326,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11355 (+50),

крылатые ракеты – 2321 (+13),

корабли /катера – 28,

подводные лодки – 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 19248 (+44),

специальная техника – 2377 (+8).

На днях, напомним, пограничники под Бахмутом уничтожили две гаубицы и РЭБ русской армии.

А в Донецкой области вблизи Новомихайловки Донецкой области бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады остановили наступление вражеских сил, взорвав их военную технику дронами.

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