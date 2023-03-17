В ближайшее время Землю накроет мощная магнитная буря: остерегайтесь этого дня

Украинцам следует остерегаться нескольких опасных дат в марте. В настоящее время ожидается ряд мощных магнитных бурь.

Ближайшая опасная дата – 19 марта, когда стоит особо поберечь себя. Об этом сообщает meteoagent.com.

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Онлайн-прогноз был сделан с помощью спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Когда будут возникать магнитные бури в марте 2023

17-18 марта – низкая солнечная буря.

Видео дня

19 марта – сильнейшая солнечная буря.

– сильнейшая солнечная буря. 20-21 марта – солнечная буря средней интенсивности.

– солнечная буря средней интенсивности. 22-25 марта – солнечная буря низкой мощности.

– солнечная буря низкой мощности. 26-27 марта – мощная солнечная буря.

– мощная солнечная буря. 28-31 марта – солнечная буря низкой мощности.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Всплеск на Солнце может привести к ухудшению самочувствия, мигрени, подавленному настроению и обострению хронических болезней. Поэтому следует знать, как действовать в таком случае. Поскольку магнитные бури разной интенсивности могут влиять даже на здорового человека.

В опасные дни нужно вести себя следующим образом:

Правильно питаться и заниматься спортом, производить зарядку, гулять на свежем воздухе.

Отдых и здоровый сон.

Пить обычную воду, чай из трав. Отказаться от кофе, алкоголя и жирной/вредной пищи.

Избегать стресса и конфликтов.

Проверить содержание домашней аптечки на наличие необходимого лекарства и обратиться к врачу.

Напомним, врачи рассказали, почему привычка регулярно есть желе без сахара может улучшить состояние вашего организма. Оно содержит незаменимые аминокислоты, строительные блоки белков, которые могут принести большую пользу организму.

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