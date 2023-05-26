В Болгарии обнаружили амулет 10 века с молитвами о защите (фото)

В Болгарии обнаружили амулет из свинцовой пластины, содержащий одну из древнейших известных надписей кириллицей. Находку сделали в средневековой крепости Балак Дере вблизи села Хухла.

Амулет датируется первой половиной десятого столетия. Эпиграфический анализ надписи подтверждает дату по архаическому стилю письма, сообщает The History Blog.

Артефакт обнаружили сложенным пополам и пластина остро нуждалась в чистке. Надпись сначала не была видна невооруженным глазом.

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Фотограф, документировавший находку, сначала заметил надписи, и только после очищения и консервации исследователи смогли приступить к расшифровке надписей. Чтобы распознать надписи, которые трудно читать, была использована фотография с отражательной трансформацией.

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На внутренней стороне сложенной прямоугольной пластины размещены семь строк текста, а на внешней – четыре. Они содержат молитвы о защите названных лиц. Табличка носилась как подвеска для защиты того, кто ее носит.

Считалось, что такие апотропеи защищали своего владельца от злого глаза, волшебства и болезней. Сейчас исследовано около 50-60 таких артефактов 10-го века, найденных в северо-восточной Болгарии, но находка в Балак-Дере уникальна, говорят исследователи.

Напомним, в Африке нашли самое древнее в мире украшение: было одной из форм невербального общения.

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