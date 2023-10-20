В Британии нашли кошку с двумя носами (фото)

В Британии Центр усыновления Warrington Adoption Center показал кошку, которая "единственная в своем роде". Она имеет два носа.

На Facebook-странице организации сообщается, что кошку назвали Няня МакФи (Nanny McPhee). Сначала все считали, что у нее просто большой нос, однако когда работники центра отвели воспитанницу к ветеринару, врач сказал, что у нее сросшиеся между собой два носа.

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Фиона Брокбэнк, старший полевой ветеринарный офицер организации Cats Protection, поделилась своими впечатлениями: "Кошка с двумя носами является первой для нас в команде Field Vet. Мы рады, эта особенность не создает никаких проблем для нее".

Она указала, что другие врожденные пороки развития у кошек, такие как волчья губа и волчье небо, распространены, но уникальность Няни заключается именно в двух носах.

Раньше кошку звали Могги. Ее привезли в центр усыновления в поисках нового дома, поскольку предыдущие владельцы из-за плохого здоровья и финансовых обстоятельств не могли позаботиться о кошке.

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