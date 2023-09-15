В Британии обнаружили уникальную римскую статую Тритона (фото)

Вблизи деревни Тейнхэм в графстве Кент, Великобритания, обнаружили уникальную статую римского морского божества Тритона. Находка была сделана на месте новой жилой застройки.

Каменная фигура изображает сына Посейдона, человека от бедер вверх с плавниками внизу, верхом на морском змее. Об этом сообщает The History Blog.

Голова была отломана на шее, но две части подошли друг к другу безупречно и в отличном состоянии. Статуя была найдена ритуально помещенной в резервуар для воды.

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Так как это место расположено рядом с древней римской дорогой Уотлинг-стрит, археологи впервые обследовали его в 2017 году.

Пробные траншеи обнаружили фрагменты двух перпендикулярных меловых стен и два захоронения кремации римских суток в урнах. В 2023 году на этом месте была предложена новая жилая застройка.

Команда археологов из Кентерберийского археологического треста обнаружила, что меловой фундамент, найденный в 2017 году, является частями 100-футовой каменной стены вокруг квадратного сооружения, которая была частью большого римского мавзолея.

Напомним, в Израиле обнаружили артефакты, которые использовались для древних магических ритуалов.

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