В День Воздушных сил ОМП россияне выпустили по Украине 30 различных ракет и 27 дронов

Россияне массированно атаковали Украину в ночь на 6 августа дронами и ракетами разного вида. Силами Воздушной обороны было уничтожено 30 крылатых ракет и 27 ударных беспилотников.

Как сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ, в первой волне атаки вечером 5 августа было уничтожено 12 из 14 "Калибров", относительно "Кинжалов" информацию обнародуют позже, поскольку уточняются данные.

В ночь на 6 августа были сбиты все 27 запущенных ударных БПЛА "Shahed-136/131", 5 из 6 ракет "Калибр" (вторая волна) и 13 из 20 крылатых ракет воздушного базирования 101/Х555.

Видео дня

Отмечается, что этой ночью враг запускал "Shahed-136/131" с юго-восточного направления, крылатые ракеты "Калибр" - из акватории Черного моря, а ракеты Х-101/Х-555 были выпущены из самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспия.

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"Итак, всего за несколько волн атак с вечера 5-го по утро 6-го августа 2023 года противник применил 70 средств воздушного нападения", — отмечается в сообщении.

В общей сложности силы ПВО за вечер 5 августа и в ночь на 6 августа ликвидировали 17 крылатых ракет "Калибр", 13 крылатых ракет Х-101/Х-555, 27 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Напомним, 1 августа три морские дроны атаковали российские патрульные корабли Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков" в 340 км от Севастополя. Среди атакованных кораблей был контейнеровоз Sparta-IV, который, по данным Naval News и наблюдателей, перевозил из Сирии оружие.

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