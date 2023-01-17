В некрополе в Египте археологи нашли могилу ребенка, похороненного с почти 150 собаками (фото)

В Египте при раскопках в некрополе нашли странное захоронение. Археологи обнаружили могилу ребенка, рядом с которым было похоронено 142 собаки. На голове у ребенка был холщовый мешок.

Это захоронение могли быть созданы в период между 4 веком до нашей эры и 7 век нашей эры. Как сообщает Heritage Daily, оно было найдено во впадине оазиса Файюм в пустыне к западу от реки Нил, в 100 километрах южнее Каира.

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Исследователи говорят, что тело ребенка (примерно 8 лет) положили на останки 142 собаки. Осмотревшие остатки зоологи пришли к выводу, что ребенок и собаки погибли одновременно. Следов насилия на телах не обнаружили.

На останках собак были следы голубой глины, распространенной в водоемах Древнего Египта. Это может свидетельствовать, что перед смертью животные могли находиться вблизи источника воды. Итак, причиной смерти могло стать утопление.

"Почему ребенок оказался в могиле, остается загадкой. Возможно, ребенок ухаживал за животными, но еще больше смущает то, что ребенка нашли с холщовым мешком на голове", – утверждают исследователи.

У оазиса Фаюм археологи обнаружили также руины многих древних сел.

Напомним, что ранее в Египте обнаружили похоронное здание и портреты мумий птолемеевского и римского периодов. Это первая находка портретов за 112 лет.

На днях археологи заявили, что в Египте обнаружили древнюю загадочную гробницу.

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