В Египте нашли яму с отрубленными руками: является результатом жуткого ритуала

Археологи обнаружили яму с отрубленными руками, принадлежащими 12 людям во время раскопок во дворе дворца гиксосов в Тель-эль-Дабье на северо-востоке Египта. Ученые предполагают, что руки могут являться результатом проведения ритуала "захвата трофеев", которое осуществляли во время войны.

Об этом пишет NV.ua.

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"Руки принадлежали как минимум одиннадцати мужчинам и, возможно, одной женщине, что может указывать на то, что женщины тоже страдали во время нашествий", – сообщают авторы в исследовательской статье.

Как обнаружили, все руки были правы. Кроме рук в яме нашли еще и фрагменты конечностей еще 6 человек.

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Дворец, во дворе которого были найдены конечности, построила 15-ю династия – гиксосы. Они были захватчиками Египта и первыми его иностранными правителями.

Напомним, в Испании нашли хрустальный кинжал в возрасте 5000 лет.

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