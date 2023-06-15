В Эквадоре огромная птица на лету протаранила лобовое стекло самолета и застряла в нем (видео)

В Эквадоре пилот Ариэль Вальенте смог сохранить контроль над самолетом, которым управлял на высоте почти более 3 километров, после того, как огромная птица пробила лобовое стекло и ранила летчика.

Как сообщает TMZ, Валенте управлял самолетом над Винсесом в провинции Лос-Риос, когда большая птица врезалась в лобовое стекло и застряла в нем.

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Видео дня

Несмотря на то, что мертвая птица торчала посреди лобового стекла, Валенте продолжил пилотировать самолет и даже снимал на видео последствия инцидента. На видео он сначала показывает тушку птицы, а затем возвращает камеру на свое окровавленное лицо.

Видео быстро распространилось в социальных сетях и стало вирусным. Пользователи соцсетей оценили спокойное поведение Валенте.

Что касается птицы, которая протаранила самолет, предварительно известно, что это мог быть андский кондор с размахом крыльев до 3 метров.

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