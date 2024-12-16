В ЕС приняли очередной пакет санкций против россии: стали известны подробности

Европейский Союз утвердил 15-й пакет санкций против России, направленный на усиление давления из-за ее агрессивной войны в Украине. В новом списке ограничений – 54 физических лица и 30 организаций из России, Китая и Северной Кореи.

Целью санкции является ограничить деятельность предприятий, которые помогают России обходить международные ограничения, в том числе в отношении нефтяного сектора и военных поставок. В частности, в список попали ключевые лица, компании, а также военные из трех стран, сообщается на сайте Совета ЕС.

Санкции против "теневого флота" России

Наибольшее внимание в новом пакете санкций уделили борьбе с нефтяными танкерами, позволяющими России обходить установленный "ценовой потолок". Это часть усилий ЕС, направленных на ограничение экспорта русской нефти и финансирование войны. В список попали компании, занимающиеся перевозками и торговлей нефтепродуктами через теневой флот.

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Люди, попавшие под санкции

В ограничительный список попали 54 человека, среди которых известные российские политики, бизнесмены и культовые деятели. В частности, санкции коснулись главы Мордовии Артема Здунова, обвиняемого в вывозе детей из Украины и связях с организацией "Движение первых". Певица Лариса Долина также подверглась санкциям за участие в пропагандистских мероприятиях под эгидой Минобороны России.

Военные и бизнесмены из КНДР

ЕС также включил в список северокорейских военных, в частности, заместителя начальника Генштаба КНДР Кима Эн Бока, который следит за развертыванием северокорейского контингента в Украине. Кроме того, под санкции попал министр обороны Северной Кореи Но Кван Чхоль, по информации ЕС активно помогающий России в агрессии против Украины.

Важные российские компании и акционеры

Среди попавших под ограничения компаний – один из крупнейших российских застройщиков "ПИК". Он обвиняется в финансировании российской армии и наборе добровольцев для частных военных компаний, участвующих в войне в Украине. Акционер компании Сергей Гордеев также попал под действующие санкции и в США.

Под санкциями авиакомпании и производители дронов

ЕС также наложил ограничения на авиакомпанию "ЮТэйр", которая поддерживала военные операции России, в том числе транспортировку военных и техники в зону боевых действий. Под санкции попала и компания "Уралдронзавод", являющаяся производителем беспилотников "Упырь", используемых Россией для атак на Украину.

Компании из Китая

Среди компаний, оказавшихся под санкциями ЕС, есть и китайские и гонконгские предприятия, помогающие России в производстве беспилотников. В частности, речь идет о поставках двигателей для российских дронов "Гарпия-3" и участии в разработке двигателей для иранских дронов "Шахед-136". Это показывает тесное сотрудничество между Россией, Китаем и Ираном в военной сфере, несмотря на международные санкции.

Новое ужесточение санкций направлено на то, чтобы уменьшить способность России получать ресурсы для ведения войны и поддержки ее экономики. Ожидается, что подобные меры помогут ослабить российский военный потенциал, ограничив доступ к критическим технологиям и финансированию через международные компании и предприятия.

Ранее мы сообщали, что стержнем загадочного "мирного плана Трампа" для прекращения российско-украинской войны за 24 часа является снятие санкций, а от РФ потребуют выведения оккупационных войск РФ из Украины.

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