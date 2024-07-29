В Генштабе не поддерживают освобождение от службы бывших ограниченно годных до 25 лет: что известно

В Украине существует юридическая коллизия, поэтому мужчины в возрасте до 25 лет могут быть мобилизованы. Речь идет о лицах, ранее имевших статус ограниченно пригодных и освобожденных от срочной службы в мирное время.

Генеральный штаб ВСУ не поддерживает изменения в законодательстве, которые бы разрешили коллизию. Об этом говорится в ответе Генштаба на запрос Радио Свобода.

В частности, Главное управление персоналом Генштаба получало для согласования несколько зарегистрированных в Верховной Раде Украины проектов законов (11379, 11379-1, 11379-2), которые касались этих изменений:

"Учитывая, что положениями законопроектов предусматривается расширение категорий граждан, которые будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации… указанные законопроекты не были поддержаны", – говорится в ответе.

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В Генштабе также считают, что некоторые граждане использовали этот статус для ухода от прохождения военной службы в мирное время. Военные считают, что эти изменения снизят мобилизационный ресурс войска.

"В условиях уменьшения количества и качества человеческого мобилизационного капитала во время длительной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, принятие предложенных изменений создаст угрозу выполнению мер по доукомплектованию Вооруженных Сил Украины личным составом и выполнению ими задач по защите государства и восстановлению его территориальной целостности", – указали в ведомстве.

В комитете по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной Рады рассматривают законопроекты, призванные решить коллизию, возникшую после изменений в мобилизационном законодательстве.

В частности, предлагается лицам до 25 лет, которые ранее имели статус ограниченно годных, были освобождены от прохождения срочной службы и состоят на учете военнообязанных, приравнять к призывникам. И не мобилизовать до 25 лет.

Напомним, ранее в Минцифре заявили, что для бронирования от мобилизации не нужно проходить ВЛК.

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