В ГУР сообщили, чем потопили корабль ЧФ РФ ''Сергей Котов'' и назвали его стоимость

Главное управление разведки Минобороны официально подтвердило уничтожение российского патрульного корабля "Сергей Котов" во временно оккупированном Крыму.

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ГУР сообщает : "В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль черноморского флота рф "Сергей Котов".

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Отмечается, что миссия состоялась в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

"В результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проект 22160 "Сергей Котов" получил повреждения корма, правого и левого бортов. Огненное поражение "Котова" произошло в территориальных водах Украины, неподалеку от Керченского пролива", — сообщила украинская разведка.

В ГУР назвали и стоимость утопленного корабля – около 65 миллионов долларов.

Напомним, 1 марта вблизи Авдеевки Силы обороны уничтожили штурмовую группу из более 30 оккупантов и столько же их техники.

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