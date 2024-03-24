В Харькове, Одессе и Кривом Роге ввели графики отключения света после обстрелов: какой график
В результате российских обстрелов 22 марта, в Харькове, Одессе и Кривом Роге ввели графики отключения света. Ограничения также могут ввести в Хмельницкой области.
Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, АО "Харьковоблэнерго" начали применять графики аварийных отключений.
"Их корректировка продолжается, учитывая сложную ситуацию в электрических сетях Харьковской области", – пояснил он.
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Энергетики области, по его словам, продолжают возобновлять электроснабжение после обстрелов оккупантов.
"В Одесской и Хмельницкой графики отключений могут быть применены при росте потребления", – говорится в сообщении Укрэнерго.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что сейчас отключенных от электроэнергии абонентов нет, однако, если будет расти нагрузка – возможны плановые отключения по техническим причинам.
"Энергетики обращаются с просьбой снизить нагрузку на сети, чтобы окончательно привести энергосистему в нормальное состояние. Не используйте одновременно мощные электрические устройства, по возможности включайте приборы не в пиковые часы", – обратился он к одесситам.
В Кривом Роге Днепропетровской области после российских обстрелов также вводят графики аварийных отключений электроэнергии.
"Из-за последствий обстрелов в Кривом Роге и районе вынужденно применяются экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома горожан", – сообщили в ДТЭК.
Напомним, утром 24 марта россия совершила очередной массированный ракетный обстрел Украины.
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