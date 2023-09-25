В каких местах искать белые грибы: грибники раскрыли секрет
Де краще шукати білі гриби – місця скупчення білих грибів – поради грибників
В Украине белые грибы можно найти в разных лесных регионах страны, особенно в Западных, Центральных и Северных областях. Они любят расти под деревьями и на освещенных местах.
Об этом пишет Радиотрек.
Где лучше искать белые грибы
Лесные массивы
Белые грибы наиболее активно растут в хвойных и смешанных лесах. Они могут встречаться как в густых лесах, так и на опушках и под деревьями.
Места с влажными почвами
Белые грибы предпочитают влажные почвы, и поэтому их можно найти вдоль ручьев, берегов рек и во влажных лесных зонах.
Под дубами и березами:
Белые грибы часто растут вокруг основания дубов и берёз, поэтому осторожно осматривайте эти деревья во время поиска.
Места с хорошим освещением
Несмотря на их влаголюбие, белые грибы могут быть найдены в лесных участках с хорошим освещением, особенно после дождя.
Под деревьями
Во время прогулок по лесу осторожно осматривайте зону под деревьями, особенно под дубами и березами. Белые грибы часто растут возле них.
Вдоль влажных берегов ручьев
Грибы предпочитают влажные места, поэтому рассматривайте берега ручьев и небольших рек.
Под мхом и опавшей листвой
Ищите участки, где почва покрыта мхом и опавшей листвой. Здесь белые грибы могут укрываться от пристальных глаз.
Напомним, мы уже писали, какой размер грибов лучше выбирать для маринования.
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