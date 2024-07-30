В каких регионах Украины выплачивают единовременную помощь мобилизованным

В Украине введена практика единовременной денежной компенсации для мобилизованных в некоторых регионах. Эту инициативу реализуют органы местного самоуправления, поэтому детали процесса начисления средств можно получить непосредственно в соответствующих городских или других местных советах.

Такую информацию предоставил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

На фоне всеобщей мобилизации в стране, когда военнообязанные граждане получают повестки и проходят путь от учебных центров к боевым подразделениям ВСУ, некоторые регионы ввели дополнительную финансовую поддержку. К примеру, в Одессе мобилизованным выплачивают по 20 000 гривен.

Относительно вопроса о том, как узнать эти выплаты, Айвазян четко отметил: "Если речь идет о помощи от органа местного самоуправления, то именно к нему и следует обращаться".

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В то же время юрист подчеркнул, что в Одессе эта процедура автоматизирована – средства должны поступать на банковскую карту мобилизованного без дополнительных обращений.

Эта инициатива является важным шагом поддержки тех, кто встал на защиту страны, и демонстрирует солидарность местных общин с военнослужащими.

Напомним, ранее в Минцифре заявили, что для бронирования от мобилизации не нужно проходить ВЛК.

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