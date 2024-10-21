В Киеве ''Газель'' врезалась в маршрутку на остановке: тяжелые пострадавшие (фото, видео)

В Киеве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: грузовой автомобиль марки "Газель" столкнулся с пассажирским микроавтобусом "Атаман". Инцидент произошел утром на улице Вадима Гетьмана в Соломенском районе Киева.

По предварительным данным Национальной полиции Киева, в результате аварии пострадали по меньшей мере четыре человека. Однако точное количество травмированных устанавливается.

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На месте происшествия оперативно развернута работа соответствующих служб. В частности, там работают следователи по расследованию ДТП главного управления полиции, патрульные полицейские и бригады скорой медицинской помощи.

ДТП в Киеве. Источник: ЧП

ДТП в Киеве. Источник: ЧП

Правоохранители проводят необходимые следственные действия по выяснению всех обстоятельств этой аварии. Ожидается, что более подробная информация о состоянии пострадавших и причинах столкновения будет обнародована впоследствии.

Напомним, в Ровенской области столкнулись автоцистерна и маршрутный автобус. Погибли не менее 14 человек, среди которых – ребенок.

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