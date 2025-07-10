В Киеве неизвестный убил офицера СБУ Ивана Воронича. Инцидент произошел в пятницу, 10 июля, примерно в 8 часов утра.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший разведчик Роман Червинский, пишет UAportal со ссылкой на "Цензор.НЕТ".

Сначала об инциденте сообщили в Нацполиции, там отметили, что в Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело с огнестрельным ранением.

В Киеве застрелили полковника СБУ: что известно (фото, видео). Источник: Соцсети

На месте работали следственно-оперативные группы районного и главного управления полиции, кинологи и работники уголовного розыска. Правоохранители устанавливали обстоятельства преступления и личность погибшего. Полиция расследует инцидент как умышленное убийство.

Впоследствии Червинский выставил пост, в котором раскрыл личность убитого.

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"Сегодня произошла потеря лично для меня и для многих патриотических сотрудников СБУ. Вражеским диверсантом был убит достойный офицер (полковник) Воронич Иван Иванович. Вечная память, честь и честь!" – отметил он.

В Киеве застрелили полковника СБУ: что известно (фото, видео). Источник: Скриншот из видео Нацполиции

В Киеве застрелили полковника СБУ: что известно (фото, видео). Источник: Скриншот из видео Нацполиции

В Киеве застрелили полковника СБУ: что известно (фото, видео). Источник: Скриншот из видео Нацполиции

Червинский добавил, что Вороныч был человеком, который с 2014 года активно противостоял врагу и сыграл важную роль в создании направления в Службе, которое сейчас создает многочисленные трудности для захватчиков.

"Пятью выстрелами в упор, во время выхода из дома, сегодня в 8 часов утра вражеский киллер выполнил свою грязную работу", – констатировал он.

Напомним, 13 января в здании Минобороны РФ был убит сотрудник контрразведки ФСБ.

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