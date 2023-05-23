В Китае нашли город со сложной системой укреплений возрастом больше 4000 лет: принадлежало неизвестной цивилизации

Во время раскопок на участке Хоученцзуй в провинции Хух-Хото у реки Хуанхэ археологи наткнулись на город со сложными системами укреплений, который позволит пролить свет до сих пор не изученную доисторическую цивилизацию. По словам археологов, город, вероятно, построил народ, принадлежавший к ранней цивилизации, насчитывающей более 4000 лет.

Об этом пишет China News.

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Как сообщает директор Академии культурных реликвий и археологии Внутренней Монголии Сунь Цзиньсуна, ученые наткнулись на окружающие город и внешние периметры рвы под названием барбаканы. Также они нашли городские ворота, стены и бастионы, с помощью которых велась оборона города.

"Мы даже нашли два подземных туннеля. Один ведет от внутреннего барбакана к внешней части города, а другой соединен с рвом. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, для чего они использовались", – сказал Сунь Цзиньсун.

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Город Хоученцзуй был огромным и существовал от 4500 до 4200 лет назад. Пока ученым неизвестно, какой именно цивилизации оно принадлежало.

Напомним, в Африке нашли самое древнее в мире украшение: было одной из форм невербального общения.

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