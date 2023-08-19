В Китае нашли коньки в возрасте 3000 лет

В южной части Китая были обнаружены античные коньки, изготовленные из костей животных более трех тысяч лет назад.

Это невероятное открытие произошло во время археологических раскопок в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-западный Китай). Согласно информации, которая недавно была представлена на специальном совещании, приуроченном к археологическим работам в Синьцзяне в 2022 году, артефакты были обнаружены. погребении, которое можно датировать 16-15 веками до нашей эры.

Об этом пишет Синьхуа.

Место находки – уезд Нилка Или-Казахского округа, где археологические раскопки начались в 2019 году.

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Ученые определили, что коньки изготовлены из костей крупного рогатого скота и лошадей. Их форма и структура практически не отличаются от схожих артефактов, найденных в Европе.

Кроме того, во время раскопок были обнаружены десятки деревянных деталей транспортных средств, в том числе 11 деревянных колес, а также многочисленные фрагменты керамических изделий, каменных инструментов, костей животных и изделий из бронзы.

Напомним, генетики нашли предков "ледяного человека" Этке, тысячи лет находившегося во льду.

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