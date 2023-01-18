В Китае раскопали 21 гробницу династии Хань (фото)

Археологи обнаружили 21 гробницу времен династии Западная Хань (202 г. до н. э. – 9 г. н. э.) при исследовании комплекса недвижимости в Чанша, провинция Хунань, Китай. С начала раскопок в октябре в гробницах было обнаружено более 234 групп захоронений.

21 гробница – это небольшие вертикальные ямные гробницы двух типов: выпуклые с проходами и прямоугольные без проходов. Об этом сообщает The Hisory Blog.

Отмечается, что несколько из них являются парными могилами или выстроены в ряды по три-четыре. Считается, что парные гробницы, расположенные рядом в одной ориентации, являются захоронениями супругов или семьи.

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Большинство вещей, найденных в гробницах, представляли собой глиняную посуду и керамику в разных формах. Одна гробница также содержала два куска железных изделий и тальковый диск с воздушным змеем и пунктирным кругом.

Археологи пришли к выводу, что они, возможно, принадлежали "королевской семье, погребенной вместе в древнем мавзолее".

Напомним, что в Великобритании мужчина случайно нашел с помощью металлоискателя римскую золотую серьгу. Находку объявили кладом и планируют выставить в музее Дисса.

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